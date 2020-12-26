AA 26 Aralık 2020 Cumartesi 14:14 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 14:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Eskişehir'deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri'nin ve Ankara-Konya Yolu Gölbaşı Şehir Geçişi açılış törenlerine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"(Ankara) Bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık."



"Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik"



"Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz."

"Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız."

"Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz."

"Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor."

"En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."

"Şimdi 2 yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler."

"Türkiye, yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır."

"Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz."



"Ülkemizin büyüklüğünden, milletimizin potansiyelinden, insanımızın azminden habersiz anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacaktır"

"Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme, Türkiye'nin gücünü ve önemini teyit ve tahkim etmektedir."

"Ne Avrupa ile ne Amerika ile ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor."

"Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız."

"Ulaştırma başta olmak üzere, her alanda yatırımlarımıza, projelerimize, icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz."