Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



Sevgili Ankaralılar Keçiören'in saygı değer güzel insanları, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilciler, değerli muhtar kardeşlerim sizleri muhabbetle selamlıyorum.

Buradan caddeler, sokakları ve haneleriyle tüm Keçiören'i selamlıyorum.

Ankaralı tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu kardeşiniz Keçiören'de misafir değil, ev sahibi. Yıllarca subay evlerinde oturdum, sizlerle komşu oldum. Gün oldu beraber acıyı paylaştık, gün oldu beraber zorluklara göğüs gerdik. 12 sene acısıyla tatlısıyla gerçekten güzel günler geçirdim. Bağlarımızı hiç koparmadık. Fırsat buldukça Keçiören'e geldik.

Seçimlerde Keçiörenli kardeşlerimden her zaman o dik duruşu gördük. Keçiören pazara hazır mı? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Pazar günü bay bay Kemal'e gereken dersi vereceksiniz.