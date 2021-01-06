Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ açıklaması: İlişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:30 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 19:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanlarında yatırımları artırmayı planlıyoruz. Ekonomik iş birliğimizi yeni boyuta taşımayı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak." şeklinde konuştu.

Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için güçlü bir iradenin göstergesini gördüklerini söyledi.



Rama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Rama, "Dost Türkiye'yi ilk kez ziyaret etmiyorum. Daha önce de gelmiştim fakat bu seferki misafirperverlikte Arnavutluk'tan gelen heyetle birlikte şunu tespit ettik, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için güçlü bir iradenin göstergesini gördük." dedi.

Rama, Arnavutluk'ta meydana gelen depremlerde, desteğini esirgemeyen ve daima ülkesinin yanında olan Türk halkına da teşekkür etti.

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