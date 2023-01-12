Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık başarıları mercek altına alınan bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

20 yıl önceki hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, çoğu alanda geçtik savunma sanayi bunun en büyük örneğidir.

Hedefimiz Paris İklim Anlaşması'yla imza attığımız net sıfır emisyona ulaşmaktır.

Kaynaklarımızı etkin kullanarak, AR-GE ve yenilik faaliyetlerini destekleyerek, 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz.

Artık dışarıya gıpta ile bakan bir Türkiye değil, çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir Türkiye var.

Ülkemizin 81 vilayetine yayılan bilim ve teknoloji faaliyetlerinin her gün yeni çıktılarıyla karşılaşıyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlıklarının tamamı bilim insanlarımıza hitap ediyor.

Artık patinajlara yer yok. Milletimizin asırladır beklediği gün bugündür. Türkiye Yüzyılı' milletimizin hayallerinin sembolüdür.

Türkiye sadece idari sınırlarından ibaret bir yer değildir. Türkiye çok daha kapsamlı bir gönül coğrafyasıdır.