Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl yükü biz çekiyoruz, Batı hiçbir sorumluluk üstlenmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Parlamenter Konferansı'nın açılışına videomesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Nefret söylemleri küresel ölçekte ürkütücü boyutta.

* 30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti

* Suriyeli çocukların akıbeti bilinmiyor.

* Mülteciler meselesinde asıl yükü biz çekiyoruz. Batı hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.

* Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz.

* BM rakamlarına göre yüksek gelirli ülkeler bin kişi başına ortalama 2,7 mülteci barındırırken, orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5,8 mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.

Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Uluslararası toplum, göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemez.