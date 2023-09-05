Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşiretlerin PKK/YPG'ye karşı tavrı milli ve yerlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü gazetelerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Deyrizor'da Arap aşiretleri-PKK çatışması) Arap aşiretler, oraların gerçek sahipleridir. Ne PKK ne YPG buraların sahibi değil, bunlar sadece terörist."

"Terör örgütü PKK/YPG'nin, terör faaliyetleriyle bölge halklarına yaşam hakkı tanımadığını, bu örgütlere destek veren ülkelerin görmesi gerekir."

"Deyrizor'daki petrolün kontrolü için, terör örgütünün yapmayacağı katliam yoktur. Bu konuda muhatap ülkelere gerekli uyarılarımızı yaptık, yapıyoruz."



"Terör örgütüne verilen her silah, bölgede akan kanın sürmesine, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasına hizmet etmektedir."



"Esed bizim normalleşme ile ilgili Türkiye-Rusya-İran-Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan, tribünden seyrediyor."

"(Suriye ile normalleşme) Bunun gerçekleşmesi için rejimin sahadaki gerçeklere uygun hareket etmesi, sürece zarar verebilecek yaklaşımlardan kaçınması önemli"



"Rusya'nın iki özel isteği var. Birisi Rusların tarım bankasının SWIFT sistemine bağlanması, ikincisi de taşımada kullanılan gemilerin sigortalanması."



"Afrika ülkelerinin takındığı bir tavır var. Diğer taraftan diriliş halinde olan ülkeleri, direnen ülkeleri susturmak, durdurmak için adım atan ülkeler var."

"28 Ağustos'ta BM Genel Sekreteri Gutteres, Rusların istediği gibi direkt SWIFT değil ama SWIFT işleminden kaynaklanacak aracılık mekanizması teklif etti."



"Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı. Buna yönelik her eylem, Irak'ın bütünlüğünün bozulması demektir."



"Türkmen yurdu Kerkük, farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı coğrafya olmuştur. Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz."

"Doğal gazla ilgili merkez kurma planımız var. Rusya ile bu planı görüşeceğiz. Trakya'daki hatların ötesinde ülkemizi bir merkez haline getirelim istiyoruz."



Son yıllardaki yatırımlarla ülkemizi doğal gaz üssü haline getireceğiz. Türkiye'yi bölgesinin, küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefine yaklaşıyoruz

"Enerji, doğal gaz, madencilik gibi konularda kim ne yapmak istiyorsa gelsin. Ataşehir'de Finans Merkezimizin bir bloğunda bu merkezi kurabiliriz."



"Cumhur İttifakı'nı en iyi temsil edecek, ilkelerimizi yerelde yaşatacak adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız."

