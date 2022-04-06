Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla geri adım atmadık, atmayacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktık ve inşallah çok yakında kalan tüm izlerini de sileceğiz

Aldığımız önlemlerle 20 Aralık'tan itibaren, piyasaları yeniden istikrara kavuşturduk. Bu sıkıntının da üstesinden geldik

Ya ekonomimizi faiz-enflasyon sarmalına sokup işsizliği artıracaktık ya da yeni bir paradigmayı uygulamaya koyacaktık. Biz tüm risklere rağmen ikincisini seçtik

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız

Pek çok kalemde küresel fiyat artışlarını, vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar geç ve kademeli yansıtmaya çalıştık ancak Ukrayna-Rusya krizinin ardından yaşanan gelişmeler yeni olumsuzlukları da beraberinde getirdi

Milletimize sözümüz var; Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmasına izin vermeyeceğiz

Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle işin içinden çıkacağız.

Şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak

Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcu

Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik

2023 seçimleri öyle bir seçim ki sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olmayanları aynı masada bir araya getirebileceklerdir. Aynısı Macaristan'da çıktı, bak orda da bir 6'lı çıktı. Koordinatörlerinin de kim olduğunu biliyorsunuz. Aynı hesap burada da devam ediyor.

Önümüzdeki seçim öylesine önemlidir ki, normal şartlarda sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olanları aynı masa etrafından bir araya getirebilmiştir

(6 muhalefet partisi) Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı odak koordinatör oldu