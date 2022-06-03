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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Assimi Goita ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

AA3 Haziran 2022 Cuma 20:47 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mali'de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye olarak Mali'nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali'nin de aynı şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini ve FETÖ terör örgütünün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mali'nin kalkınmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirecek adımları atacaklarını kaydetti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Mali
  • Assimi Goita

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