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Politika

Yeni AKM açıldı! Başkan Erdoğan: Engelleri aşarak gerekeni yaptık

Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Temeli 75 yıl öce atılan AKM kullanılamaz hale gelmişti. Biz bunu düzeltmek için pek çok adım attık ama attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Eski, köhnemiş AKM'yi yıktırmamak için yapılan kampanyaları hatırlıyorsunuz. Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık. Nihayet bu sorunları aşarak gerekeni yaptık.' dedi.

AA29 Ekim 2021 Cuma 18:11 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 18:58
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Temeli 2019 yılında atılan ve yapımı bu yıl tamamlanan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bir asrı geride bırakmamıza 2 yıl kaldı. Dünya döndükçe gururumuz olan çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sesi inşallah her nesilde daha gür bir şekilde alıp bir asrı daha geride bırakacaktır"

"Göreve geldiğimizde, çok değer verdiğiniz 3 projeye yönelik talimatlarınızdan ikisini söz verdiğimiz sürede sonuca ulaştırdık. Geçen yıl CSO'nun yeni binasını, Cumhuriyetimizin kalbi ve ruhu olan Ankara'mıza kazandırdık"

"Atatürk Kültür Merkezi, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür sanat yapısıdır. Türk estetiğinin modern yapı teknolojisiyle ve sanatın hemen bütün dallarına hizmet verecek donanım ve imkanlarla harmanlandığı çok özel bir projedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AKM önünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Ersoy, AKM binasını gezen Erdoğan'a bilgi verdi.

AKM'nin açılış kurdelesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve bazı katılımcılar kesti.

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izliyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da töreni takip ediyor.

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