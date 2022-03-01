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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA1 Mart 2022 Salı 17:36 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 17:41
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye-Avusturya ilişkilerinin her düzeyde gelişme kapasitesine sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'da yaşayan Türklerin iki toplum arasındaki bağın gelişimine büyük katkı yaptığını dile getirdi.

Son gelişmelerin Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği bakımından ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'yle ilişkilerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlamak ve vize serbestisi sürecinde mesafe almak dahil somut ve anlamlı adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.

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