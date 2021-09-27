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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le, 'Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 17:37 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 17:40
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Karabağ savaşında şehit düşen askerler için Aliyev'e bir kez daha taziye dileklerini iletti ve elde edilen zafer dolayısıyla da tebriklerini ifade etti.

Görüşmede Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ın savaş döneminde Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi destekten övgüyle bahsetti.

Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine duydukları güveni dile getirdi.

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