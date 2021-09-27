İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2021 Pazartesi / 20 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8231
  • EURO
    10,3329
  • ALTIN
    496.956
  • BIST100
    1391.74
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Anım Günü'' dolayısıyla Aliyev'i tebrik etti
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Anım Günü'' dolayısıyla Aliyev'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 18:47
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebriklerini iletti.

Azerbaycan'ın Anım Günü dolayısıyla, bu mücadelede şehit olanları rahmetle yad eden Erdoğan, Azerbaycan'ı Karabağ Zaferi'ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem devlet hem de millet olarak kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.