Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin birinci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;
"Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum."
Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. ��������— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2021
Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. pic.twitter.com/8hxbrlmwZR