Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin birinci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. ��������



Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. pic.twitter.com/8hxbrlmwZR