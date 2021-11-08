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Politika

Azerbaycan'da zafer günü... Başkan Erdoğan: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunun birinci yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan'ı kutladı.

8 Kasım 2021 Pazartesi 15:58 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 16:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin birinci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum."

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