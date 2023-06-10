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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü! Togg'un direksiyonuna geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Al Nahyan, Atatürk Havalimanı'ndaki karşılama töreni sırasında Togg'un direksiyonuna geçti. Al Nahyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük.' ifadelerini kullandı.

10 Haziran 2023 Cumartesi 19:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü! Togg'un direksiyonuna geçti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı.

Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Zayid Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüştü.

AL NAHYAN'DAN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

Al Nahyan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük. BAE, bölgede ve dünyada barış, refaha destek için dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeye özen göstermekte." ifadelerini kullandı.

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