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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan; BAE, Polonya ve Romanya dışişleri bakanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı Dolmabahçe Ofisi'nde ayrı ayrı kabul etti.

27 Mayıs 2022 Cuma 18:56 - Güncelleme:
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

AL NAHYAN'I KABUL ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Zbigniew Rau
  • Polonya

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