Cumhurbaşkanı Erdoğan; BAE, Polonya ve Romanya dışişleri bakanlarını kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

AL NAHYAN'I KABUL ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.