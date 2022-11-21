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Politika

Başkan Erdoğan'dan Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili yeni talimat: Mehmetçiğe başarılar diliyorum

Başkan Erdoğan, Harekat Merkezi'ndeki Bakan Akar ile telefonda görüşerek vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi alarak, yeni talimatlar verdi. Başkan Erdoğan, Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda, Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 22:13 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili yeni talimat: Mehmetçiğe başarılar diliyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne indi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMATLAR VERDİ

Akar, terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Akar, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda, talimatlar verdi, Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.

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