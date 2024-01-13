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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi. Toplantıda, sınır ötesi operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı.

13 Ocak 2024 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.

Bölgedeki son durum, şu an yürütülen operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımların ele alındığı toplantıda ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı'na brifing verdi.

Basına kapalı toplantı 1 saat sürdü.

14.30'da başlaması planlanan zirve, saat 16.15'te başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAHÇELİ VE AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü
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