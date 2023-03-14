Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor: 9'uncu kata seçim karargâhı

AK Parti'nin seçim karargahı genel merkezin 9. katında kuruldu. Heyete Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor. Milletvekili listeleri de burada belirlenecek. Aday adaylarıyla görüşmeleri AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yapıyor. Üç dönem kuralına takılan vekillerin durumu ise merak konusu. Bazı genel başkan yardımcıları kuralın istisnasız uygulanmasından yana.

Seçimler için saha çalışmalarında vites yükselten AK Parti, ana karargâhını da işletmeye başladı. AK Parti Genel Merkezi'nin 9'uncu katı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında seçimin A takımını bir araya getiriyor.

14 Mayıs seçimlerine iki ay kala AK Parti'de çalışmalar hızlandı. Çalışmalarını saha ve Genel Merkez olmak üzere iki noktada yoğunlaştıran AK Parti, yurt içi ve yurt dışı ayağında seçim sürecinde aktif olarak çalışacak seçim koordinasyon merkezi (SKM) başkanlarını belirledi. Seçim hazırlıklarının genel merkez ayağında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 9'uncu katta seçim karargâhı kuruldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği heyette, Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz ile Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan yer alıyor. 9'uncu katta milletvekili listeleri de belirlenecek. Yeni Şafak'ın haberine göre, Burada, seçim çalışmaları değerlendirilerek çözüm önerileri hazırlanacak. Muhalefetin hamlelerine karşı politikalar üretilerek seçim döneminde dinamik bir taktik uygulanacak.

SEÇİM İÇİN EN DOĞRU ADAY

Bir tane toplantı salonunun bulunduğu 9'ncu katta Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada adaylıklar dahil özel görüşmelerini de yapıyor. Erdoğan'ın bulunduğu sıralarda söz konusu kat diğer toplantılara da ev sahipliği yapıyor. Öte yandan yaklaşan seçime paralel AK Parti'de aday adayı trafiği de yoğunlaştı. Milletvekili listelerine ve çalışmalara en verimli katkıyı sunacak adaylar için ise titiz bir süreç izleniyor. Bu hususta özel bir ekip kuran AK Parti doğru kişileri aday göstermek için görüşmelerine devam ediyor. Edinilen bilgilere göre bu kişilerle AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş görüşüyor.

ÜÇ DÖNEM KURALI İŞLEYECEK Mİ?

AK Parti tüzüğünde yer alan üç dönem kuralına giren milletvekillerin durumu da merak konusu. AK Parti Grubu'nda 3,4 ve 5 dönemdir Mecliste bulunan isimler mevcut. Bu isimler arasında Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ gibi henüz 40'lı yaşların başında birçok milletvekili bulunuyor. Seçim işleri Başkanlığı tarafından mevcut milletvekillerin durumlarına ilişkin ayrı ayrı raporlama yapıldı. AK Parti içerisinde üç dönemliklerin liste dışı kalacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor. Bazı genel başkan yardımcıları parti içerisinde kuralın kesinlikle uygulanması ve bir istisna olmasını istemediklerini ifade ediyorlar. Üç dönem kuralıyla ilgili son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.