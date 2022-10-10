İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2022 Pazartesi / 15 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,0525
  • ALTIN
    997.275
  • BIST100
    3582.03
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsü konusunda tarihi bir çağrı yaptık
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsü konusunda tarihi bir çağrı yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasındaki konuşmasında, 'Başörtüsü konusunda tarihi bir çağrı yaptık. 20 yılda yaptıklarımızla sorunların tümünü çözdük.' ifadelerini kullandı.

AA10 Ekim 2022 Pazartesi 20:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsü konusunda tarihi bir çağrı yaptık
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına satır başları;

- Sözlerime dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı tebrik ederek başlamak istiyorum.

- Konuşmalarımızın sonunda esnafa yeni müjdeler vereceğiz.

- Eylül ayının son gününde Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen ve yetkin iktisatçılarla bir araya geldik.

- Türkiye, üretim ve istihdam odaklı ekonomi programıyla, her konuda olduğu gibi bu alanda da dünyanın önünde gitmektedir.

- Başörtüsü konusunda tarihi bir çağrı yaptık. 20 yılda yaptıklarımızla sorunların tümünü çözdük.

- Restorasyonu tamamlanan "Şahkulu Sultan Dergahı" kardeşlik sembolü bir mekandır. Ülkemiz Türkiye'yi 100'üncü yılına hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış bir eser bırakmamakta kararlıyız.

- Ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Amacımız, hak dostlarının engin irfanlarıyla kurdukları ortak medeniyetimize, daha güçlü şekilde sahip çıkmaktır.

- Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış hiçbir eser ve hizmet, milletimizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlıyız.

- Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık. Cemevi erkan hizmetleri yürüten inanç önderlerine, bu kurum bünyesinde kadro verilecek.

- Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı.

- (Ağustos ayı işsizlik rakamı) İstihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk.

- Güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Ülkece bir dizi sıkıntıyla mücadele ediyoruz.

- Türkiye tehditleri önceden görebilme ve hızla tedbir alabilme imkanına sahip bir ülkedir. Diplomasi de uzunca bir süredir uğradığımız çifte standartlar bize dengeli ve yapıcı politikalar geliştirme imkanı sağladı.

- İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'na şu ana kadar 7 milyon 200 bin başvuru yapıldı.

- (İlk Evim İlk İşyerim Kampanyası) Proje kapsamındaki 50 bin iş yerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin iş yerinin temelini atarak başlıyoruz.

    - (İlk Evim İlk İşyerim Projesi) Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız, arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler."

    - Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız.

    - Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

    - Doğal gaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık.

    Popüler Haberler
    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.