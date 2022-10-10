Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsü konusunda tarihi bir çağrı yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına satır başları;

- Sözlerime dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı tebrik ederek başlamak istiyorum.

- Konuşmalarımızın sonunda esnafa yeni müjdeler vereceğiz.

- Eylül ayının son gününde Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen ve yetkin iktisatçılarla bir araya geldik.

- Türkiye, üretim ve istihdam odaklı ekonomi programıyla, her konuda olduğu gibi bu alanda da dünyanın önünde gitmektedir.

- Başörtüsü konusunda tarihi bir çağrı yaptık. 20 yılda yaptıklarımızla sorunların tümünü çözdük.

- Restorasyonu tamamlanan "Şahkulu Sultan Dergahı" kardeşlik sembolü bir mekandır. Ülkemiz Türkiye'yi 100'üncü yılına hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış bir eser bırakmamakta kararlıyız.

- Ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Amacımız, hak dostlarının engin irfanlarıyla kurdukları ortak medeniyetimize, daha güçlü şekilde sahip çıkmaktır.

- Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış hiçbir eser ve hizmet, milletimizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlıyız.

- Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık. Cemevi erkan hizmetleri yürüten inanç önderlerine, bu kurum bünyesinde kadro verilecek.

- Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı.

- (Ağustos ayı işsizlik rakamı) İstihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk.

- Güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Ülkece bir dizi sıkıntıyla mücadele ediyoruz.



- Türkiye tehditleri önceden görebilme ve hızla tedbir alabilme imkanına sahip bir ülkedir. Diplomasi de uzunca bir süredir uğradığımız çifte standartlar bize dengeli ve yapıcı politikalar geliştirme imkanı sağladı.

- İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'na şu ana kadar 7 milyon 200 bin başvuru yapıldı.

- (İlk Evim İlk İşyerim Kampanyası) Proje kapsamındaki 50 bin iş yerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin iş yerinin temelini atarak başlıyoruz.

- (İlk Evim İlk İşyerim Projesi) Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız, arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler."

- Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız.

- Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

- Doğal gaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık.