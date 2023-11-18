Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail 13 bin kişiyi öldürdü, bunu niye konuşmuyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği 62. Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Birliğimizin 62. genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Genel Kurulumuzda hizmet bayrağını devralacak kardeşlerime başarılar diliyorum.

* Milli Türk Talebe Birliği, yaklaşık 107 yıllık tarihi ile ülkemiz gençliğinin önünde maziden atiye kurulan bir köprü olmayı sürdürmektedir.

* Geleceğimizin teminatı gençlerimizi dünyaya hazırlayamazsak işimizi zora sokarız. Gençlerimizden ricam kucaklayıcı vasfınızı kaybetmeyin.

* (İsrail'in Gazze'deki zulmü) Bütün Batı dünyası, haçlı emperyalist yapı bir arada. Dün akşamki (Almanya) ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördüm. Cumhurbaşkanında da bunu gördüm. İsrail'in elindeki 10 bine yakın rehine ne olacak? Siz, Almanya olarak onları verme adımını atın, biz de Hamas'ın elindekileri alma gayretine girelim. Var mısınız buna?

* Yatıyorlar kalkıyorlar dedikleri tek şey "Hamas". İsrail 13 bin kişiyi öldürdü, bunu niye konuşmuyorsunuz? Batı dünyası ölen Müslümanları görmüyor. Ne olursa olsun dik duracağız.

İsrail, bir terör devletidir. Bu devletin başındaki kişi İsrail halkını isyan ettiriyor. O yüzden eceli yakındır. Zalimler işledikleri suçların cezalarını almalıdır. 2 bini aşkın avukatla bu soykırımın, gerekli olan yerlere, şikayetini yapacağız. Bunun takipçisi olacağız, bunu yarı yolda bırakamayız, bu bedel ödenecek.

* Ateş çemberini körükleyenlerin amacı, Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmek ama müsaade etmeyeceğiz. Türkiye, güçlü olmak zorundadır. İç ve dış sabotajcılara rağmen hedeflerimize ulaştık.

* Türkiye'nin sınırlarından ibaret bir ülke olmadığını hala kabul etmek istemeyen varsa ya gafildir ya da kafası ve kalbi başka mahfillere kiralanmış haindir. Türkiye güçlendikçe, her alanda kendi iddiasını ortaya koydukça üzerine çektiği husumetlerin büyüklüğü de arttı.

* Her kim 'Suriye, Irak, Karabağ, Libya, Bosna ve Kudüs'ten bize ne' diyorsa, aslında bilerek veya bilmeyerek büyük Türkiye yürüyüşüne çelme takıyordur.