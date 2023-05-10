CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellerin oyunları bizi yıldıramaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda Batman'da karşımda 55 bin kişi var. Yoldan gelenleri katmıyorum, onlar ayrı. Pazar gününe hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine ders veriyor muyuz?

Batman'ın güzel insanları, değerli hanımefendiler, aziz gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Dicle, size nasıl sevdalı ise biz de size kara sevdalıyız. Biz birileri için değil Allah için seviyoruz Başkaları Batman'ı. seçimden seçime hatırlarken biz her fırsatta Batman'da olduk. Batman'ın meselelerini, sıkıntılarını takip ettik, ilgilendik, çözüm yollarını aradık. Bugün de Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik, sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik, Hafızalarımızı tazeleyelim dedik.

Ne Kandil'deki terör baronlarının terör dili ne de azgın azınlığın nobran dili bizi yıldıramaz, sindiremez. Sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları bizi yıldıramaz.

Kürt ile Zaza'yı Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez ayıramaz, birbirine düşüremez. Biz bu topraklarda 1000 yıldır iç içe yaşadık.

Çanakkale'de koyun koyuna yatan bizim atalarımız var. Cumhuriyeti kurup yeşertenler bizim dedelerimizdir. Hakları hukukları yok sayılanlar da bizim dedelerimizdir. Rahmetli Özal ile yeniden umutlananlar, Erbakan hocamızla yol yürüyenler de bizlerriz. Acısı ile doğrusu ile bu hikayeyi biz sizinle yazdık, bu vatanı sizinle özgürleştirdik. 1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilkalini beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara beraber gömdük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği gecede göğsümüzü beraber siper ettik.