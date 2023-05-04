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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya hazırlamaya başlamışlar

Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya, molotoflarını hazırlamaya başlamışlar. Bu manzaradan CHP'ye gönül verenler de utanıyor. Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin heyecanını görüyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden sinsi planlar yapmaya başlamışlar' dedi.

4 Mayıs 2023 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya hazırlamaya başlamışlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Kandil'den talimat alanlarla bir yere varılır mı? Biz talimatı Allah'tan alıyoruz.

Karadeniz'in bu güzel şehri bölgesinin parlayan yıldızı olmasının yanında Türkiye Yüzyılı hayalimizde yanımızdaki arkadaşımızdır.

Selo'sundan Apo'suna hapisteki PKK'lıları çıkartacağız diyorlar. Bay bay Kemal de bunun taahhüdünü veriyor. Birileri Türkiye'nin kuyusunu kazıyor, talimatı kandil veriyor. Hapisteki PKK'lıları çıkaracağız diyorlar.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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