Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



Kandil'den talimat alanlarla bir yere varılır mı? Biz talimatı Allah'tan alıyoruz.

Karadeniz'in bu güzel şehri bölgesinin parlayan yıldızı olmasının yanında Türkiye Yüzyılı hayalimizde yanımızdaki arkadaşımızdır.

Selo'sundan Apo'suna hapisteki PKK'lıları çıkartacağız diyorlar. Bay bay Kemal de bunun taahhüdünü veriyor. Birileri Türkiye'nin kuyusunu kazıyor, talimatı kandil veriyor. Hapisteki PKK'lıları çıkaracağız diyorlar.