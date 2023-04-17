Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrama kadar Hatay haricinde tüm enkazlar kalkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geleneksel Büyük Üsküdar İftarı programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Geleneksel büyük Üsküdar iftarında sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu güzel Ramazan akşamında Kadir Gecesi'nde gönüllerimizi buluşturan başta belediye başkanım olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Cuma günü erişeceğimiz Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum.

Deprem felaketiyle yüreklerimizin sarsıldığı dönemde karşıladığımız Ramazan'ı ruhuna uygun şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. 70 günde seçim sürecine rağmen deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Bu mübarek günlerde kaybettiklerinin acısıyla kalpleri burkulan depremzedelerimizin yanında olduk. Deprem konutlarının temel atma törenlerini gerçekleştirerek onlara umut aşıladık. Dün Şanlıurfa'yla 100 binin üzerinde deprem konutu ve köy evi inşa sürecini başlatmış olduk. Toplam 600 bin konutu teslim edene kadar bölgeden asla ayrılmayacağız. Bayrama kadar Hatay hariç tüm illerde bütün enkaz kaldırılmış olacak. Deprem turistleri kaybolup gitse de biz onların peşinden gitmeyeceğiz. Biz asla onlar gibi olmadık olamayacağız.