Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'te toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede Sultan Alparslan'ın, Osman Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, aziz şehitlerimizin manevi desteğini hep yanımızda hissettik.

Geliştirdiğimiz insansız hava aracına "Kızılelma" adını verirken bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyorduk.



Milletimiz tarih boyunca hep güçlü devletler kurmuş, idaresi altında yaşayan herkesi kökenine bakmadan korumuştur.

