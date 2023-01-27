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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'te toplu açılış töreninde konuşuyor

27 Ocak 2023 Cuma 16:32 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'te toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede Sultan Alparslan'ın, Osman Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, aziz şehitlerimizin manevi desteğini hep yanımızda hissettik.

Geliştirdiğimiz insansız hava aracına "Kızılelma" adını verirken bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyorduk.

Milletimiz tarih boyunca hep güçlü devletler kurmuş, idaresi altında yaşayan herkesi kökenine bakmadan korumuştur.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Bilecik
  • toplu açılış töreni

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