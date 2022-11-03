Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20'nci yıl paylaşımı: Rekora imza attık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelmesinin 20. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ettiklerinin söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz.
3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2022
İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak... @Akparti ���� pic.twitter.com/dsCemG01v9