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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar sadece laf üretiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı önünde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar sadece laf üretiyor.' dedi.

25 Haziran 2021 Cuma 15:22 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 15:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı önünde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Buradan, Akdeniz'in incisi tarihin kültürün, dayanışmanın şehri Hatay'ın her bir ilçesindeki her bir mahallesindeki kardeşlerime en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

Bugün gördüğünüz gibi bir çok açılışları, başta Hatay Şehir Stadımız olmak üzere bunun yanında barajlarla bunun yanında bir çok spor tesisleri ile inşallah Hatay'ımızı çok daha farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz. Tabi ben bu arada Türkmeni, Kürdü, Arabı ile Müslümanı, Hristiyanı bunun yanında Musevisi ile Hatay'ımızın hoşgörü atmosferinin de özellikle içerisinde olduğum için bu anlamda sizleri selamlıyorum.

Hep şunu söyledik bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Bu birlikteliğimiz bu beraberliğimiz bu kardeşliğimiz hamdolsun bizleri bugünlere getirdi. Önümüzde daha iyi günler var. Ama bunu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz.

Biz eserlerimizle konuşuyoruz, işte bakın şurada da Hatay Kapalı Spor Salonu şimdi o da bitiyor. Kısa zamanda onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa bunları yapacağız.

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