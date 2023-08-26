Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



Malazgirtli vatandaşlarım böyle bir mirasa sahip oldukları için ne kadar gururlansalar azdır. Malazgirt sahip olduğu bu manevi mirasla kalbimizde başka bir yere sahiptir.

Bizi Viyana önlerine götüren zaferler zincirinin çıkış noktası burasıdır.

Malazgirt'teki şu görüntü bize sahip olduğumuz zenginliğin derinliğini hatırlatıyor. Bu topraklar bin yıldır üzerinde dalga dalga yükselen "Ya Allah Bismillah" nidaları ile yankılanıyor.

Türküyle, Selahaddin Eyyübi'siyle, Fatih'iyle ve Gazi Mustafa Kemal'iyle güçlü bir direnişin bu topraklarda yer aldığını görüyoruz.

Sanmayın ki bunların derdi, Kürlerdir, Araplardır. Sanmayın ki bunların gayesi, haktır, demokrasidir, refahtır. Bunların tek derdi, hepimizi kuşatan o kadim köprüyü yıkarak kendilerine alan açmaktır. Asırlardır uğraştıkları halde ulaşamadıkları bu değer için her yolu kullanırlar.

Bakın yüz binler şu anda Malazgirt Ovasında. Bu meydandan tek millet mesajı yükseliyor. Bu meydandan tek bayrak mesajı yükseliyor. Tek vatan mesajı yükseliyor.