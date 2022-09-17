Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat anlattı: İşte herkesin konuştuğu o karenin hikayesi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrasında gazetecilerle yaptığı söyleşide, zirveye damga vuran fotoğrafla ilgili soruya cevap verdi.

Gazeteci Ahmet Hakan'ın, 'Zirvede bir fotoğraf çıktı ortaya. Türkiye bu fotoğraf karesini konuşuyor. Fotoğraftan gördüğümüz, siz bir şeyler anlatıyorsunuz, diğer liderler de dinliyorlar. Hepsine birden hitap eder gibi bir haliniz vardı orada. Nasıl oluştu o kare ve ne anlatıyordunuz o anda?' sorusuna Başkan Erdoğan, 'İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça'ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu.' diye cevap verdi.