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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'te resmi törenle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

AA6 Eylül 2022 Salı 13:27 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Başkanlık Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Caferoviç karşıladı.

Erdoğan ile Caferoviç'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caferoviç, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da hazır bulundu.

Karşılama sonrası Başkanlık Sarayı'na yürüyen Erdoğan'a, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caferoviç, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Bosna-Hersek
  • resmi tören

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