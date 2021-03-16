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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi ülkenin Türkiye'den SİHA talep ettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ortak basın toplantısında 'Suudi Arabistan bizden SİHA talep etti.' dedi.

16 Mart 2021 Salı 18:20 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 19:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ""Bosna Hersek ile ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde öncelikle Türkiye'nin kararlığı aynen devam ediyor. Buradan taviz vermemiz söz konusu değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır halkının bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Geçici bir yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana.

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım."

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