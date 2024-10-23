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Politika

Putin ile bir araya geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan TUSAŞ saldırısına ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.' ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2024 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
Putin ile bir araya geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan TUSAŞ saldırısına ilişkin ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Önemli ve faydalı temaslara büyük değer ve kıymet veriyoruz. Eminim bugünkü toplantımız da çok faydalı ve önemli olacak. Ticaret ve ekonomik işbirliğimizin son yıllarda gelişmeye devam ediyor. Bugün bu konuya bakacağız. Geçen sene ticaret hacmimiz 55 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk sekiz ayında ticaret hacmimiz yılda 6.2 artış gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ise özetle şöyle:

Sayın Başkan, Değerli Dostum, BRICS zirvesi genişletilmiş liderler oturumuna davetiniz ve ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Astana'daki görüşmemizin ardından sizinle yeniden bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Taziye direkleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

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