Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara cevabı sandıkta vereceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Asrın felaketinde kaybettiğimiz 50 binin üzerinde kaybettiğimiz insanlarımızın acısı yüreğimizde. Kaybettiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet diliyorum. Hatıraları yüreklerimizde hep yaşayacak.

İlk günlerdeki önceliğimiz olan arama kurtarma çalışmalarının yerini enkaz kaldırma çalışması aldı.

Adıyaman başta olmak üzere hasar alan illerimizin tamamında konteynerlerin tamamını 100 bine çıkaracağız.

Ağır ve orta hasarlı olarak 37 binin üzerinde olan yapıda 97 bine yakın bağımsız bölüm tespit edildi.

Deprem bölgesinde toplamda 650 bin olmak üzere ilk bir yılda 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz.

Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz.

4431'i Adıyaman'da olmak üzere 22467 kalıcı deprem konutumuzun daha bugün temelini atıyoruz.

Adıyaman'da ilk evim için 2250 konutun hak sahiplerini kura ile belirledik. Her depremzede aileye 10'ar bin lira, yakınları vefat edenlere 100'er bin lira, taşınma yardımı için 15 bin lira ödüyoruz. Kira yardımı için de 3 bin ila 5 bin lira arasında ödeme yapıyoruz.

Kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşımıza 100 binlerce liraya varan maddi desteği sağlıyoruz. Diğer afetlerde konutların 3'te biri bedelle verdik. Cüzi bir rakamla başlıyor, daha da az bir miktara düşüyor.

Köy evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz. 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme sabit kalıyor. Peşin kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor.

Süreç içinde yapılan ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet deprem konutlarını hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor.

Birilerinin milletin ne yaşadığından devletin ne yaptığından habersiz oldukları anlaşılıyor. Bunlar bu hususta da yalan beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bay Bay Kemal'i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? Yine yalan yanlış haberlerle, biz geleceğiz diyor her şey bedava. 11 tane büyükşehir belediyen var. Adıyaman'a ulaştılar mı? AK Parti'nin belediyeleri ilk günden itibaren buradalar.

Yıllardır canhıraş şekilde çalışan bakanlarımız kurumlarımızın emeklerini hiçe sayanları milletimizin takdirine bırakıyorum. Bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok. Bugün temeli atıyoruz. 1 yıl içerisinde teslim etmekte kararlıyız.

Dünyada bu kadar kısa sürede büyük konut inşası ancak bizim birikimimiz azmimizle mümkündür. Geçmişte benzer durumlarda yaşananları hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Van Elazığ Malatya İzmir depremlerini yaşayan vatandaşlarımız bunun şahididir.

Yangınları yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Tamamladığımız 3,3 milyon kentsel dönüşümden faydalanan vatandaşımız bunun şahididir. Nissibi Köprüsü bunun şahididir. Şanlıurfa'yı Adıyaman'a biz bağlamadık mı? Bunları yapan irade bunu da yapacaktır. Afet yaralarını sarmadan huzur bulmayacağız.