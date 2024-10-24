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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu saldırı Türkiye'nin kararlılığını perçinledi

BRICS Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TUSAŞ'a alçakça bir saldırı yapıldı. Bu saldırı Türkiye'nin kararlılığını perçinledi' dedi.

24 Ekim 2024 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu saldırı Türkiye'nin kararlılığını perçinledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum"

"(TUSAŞ'a) Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir"

"Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça, gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edilebilir"

"Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir"

"(BRICS'e üye ülkelere) BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Bu hususta sağlayacağınız desteğe güveniyorum"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • BRICS
  • Rusya

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