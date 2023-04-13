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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan,7'li koalisyon hakkında, 'Sadece hayal satan, sadece lafazanlık yapan, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir' dedi.

13 Nisan 2023 Perşembe 17:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu yılın Ramazan ayını maalesef Malatya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerde yaşadığımız depremler nedeniyle buruk geçirdik. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum.

Biz asla bu depremi unutmadık, depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, yıkıntıların altında kalan hayalleri unutmadık. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki kayıpları telafi etmekte kararlıyız. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız.

Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız, kayısıya sevdalı olduğumuz gibi Türkiye'ye sevdalıyız.

Türkiye Yüzyılı, bize bir el uzatımı mesafede. Birliğinden dirliğinden taviz vermeyenlerin, yüreğiyle bileğiyle vatanına sahip çıkanların, sevdiğin yar Malatya'ya değmeli diyen gönül sultanlarının, adam gibi adamların kadın gibi kadınların delikanlı gibi delikanlıların şehridir.

Bu Malatya, ipi Kandil'deki PKK'lıların eline verenlere yar olur mu? Bu Malatya, ülkesinin güvenliğini terör örgütlerine dış politikasını emperyalistlere teslim edeceklere yar olur mu? Siz bu işi bitirdiniz. 14 Mayıs'ta da sandıklarda bitireceksiniz.

Gençler bu işi biliyor. Malatya'ya bunlara en güzel cevabı sandıkta vermek yakışır. 14 Mayıs'ta da bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz.

Türkiye için asrın felaketi depremlerde, 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir. En çok can kabına yol açan depremini hep beraber yaşadık.

Malatya'da 132 bine yakındır. Felaketin ardından arama kurtarma enkaz kaldırma, geçici barınma çalışmalarıyla kalıcı konutların yapımıyla ilgili hazırlıklara başladık.

Amacımız, 319 binini 1 yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayata döndürmektir. 6 bin işyeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz. Yeni konutlarımızı zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız.

Lider masa başında değil, iş başında belli olur. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür eseri senin dediğin gibi. Altyapısı hastanesi çarşısıyla parkıyla Malatya'nın çevresini küçük küçük şehirlerle donatacağız.

94 bin konut ve köy evinden 43 binin temelini attık. 6 bin 700'ünün temelini de bugün sizlerle atarak Ya Allah Bismillah diyoruz. Fazla uzatmadan kısa zamanda teslimatı yapacağız. Bugün Malatya'da ayrıca Pötürge, Yeşilyurt ve Battalgazi'de daha önce deprem nedeniyle hak sabi olan kardeşlerimizin konut ve köy evlerinin anahtarını teslim edeceğiz.

Malatya'da ilk evim projesi kapsamında 2 bin 791 konut yaparak daha önce verdiğimiz sözleri tutmayı sürdürüyoruz.

79 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Şehrimize Turgut Özal Üniversitesi'ni açtık. Sağlıkta 70 sağlık tesisi yaptık. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 464 km ulaştırdık. Yol projelerimizi kısa sürede tamamlıyoruz. 7 barajın yapımı sürüyor.

421 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Malatyalı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. 1 teknopark 1 tasarım merkezi kurduk. Önümüzdeki dönemde Arapgir, Arguvan, Doğanyol ve Pötürge'ye doğalgaz arzı saplamayı planlıyoruz. Ben bunları anlatırken, acaba bu bay bay Kemal ne yaptı? Bunun yaptığı bir şey var mı?

Bay bay Kemal bir zamanlar SSK genel müdürüyken hastanelerimizin hali neydi? Savaş Ay hayatta olsaydı da yaptığı programları tekrar gösterseydi. Hastalarımız hastanede ölüyor, rehine kalıyordu. Bay bay Kemal sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Şimdi bizim muhteşem hastanelerimiz var. Dünyada övünç kaynağı. Covid'de hastanelerimiz olmasaydı bizim halimiz nice olurdu. Biz durmadık çalıştık.

Eğitimde çalıştık, sağlıkta çalıştık, 6 bin 100 km ile ulaşımı aldık, 28 bin 500 kmye uzattık. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Asıl gururu 15 Mayıs'ta duyacağım.

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