Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan ve 'Türkiye'nin havacılığa yeni imzası' olarak tanımlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışı gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları;

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını sizlerle yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Havalimanımızın 85 milyonumuzun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün sadece bir havalimanı değil Yenice'mizden tüm dünyaya yeni, modern estetik bir kapı açıyoruz. Havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz.

Bugün bir vizyon projesini hayata geçiriyoruz.

Çukurova Havalimanı'mız yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip. Pistin uzunluğu 3 bin 500 metre. Havalimanımıza yatırım miktarı 608 milyon 500 bin eurodur. Havalimanımızda 3 bin kişi istihdam edecek. Havalimanımızın Adana'ya mesafesi 35, Mersin'e mesafesi 49 kilometre.

Hem Adanalı hem Mersinli vatandaşlarımız çok kısa sürede bu eserin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu göreceklerdir.

Havalimanımız yolcu taşımacılığının yanısıra bölgemizin ihracatında da çarpan etkisi yapacak.

Havalimanımız tüm Çukurova'nın ticaretine, turizmine, tarımsal üretimine, ekonomik hayatına önemli katkılar yapacak doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacaktır.

Akdeniz'in tamamının kalkınmasında lokomotif rolü üstlenecek böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz

Şakirpaşa Havalimanı bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey yok. Ticari uçuşlar haricindeki eğitim uçuşları, orman söndürme amaçlı hava araçları ve İHA-SİHA gibi havacılık faaliyetleri Şakirpaşa'dan gerçekleştirilecek.

Çukurova Havalimanı'nın devreye girmesiyle afetlere karşı mücadelede devletimizin eli daha da güçlendi.

Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatmak söz konusu değil, muhalefetin işi gücü yalan uydurmak, tutmayacak bu yalanlar. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz.

SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince 'kasada para yok' fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini aziz milletime bırakıyorum.

Rabbim ömür verdikçe işte bugün olduğu gibi Adana'nın, Mersin'in ve Çukurova'nın güzel insanları için çalışmaya, ter dökmeye, yeni eserler ve hizmetlerle şehirlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.