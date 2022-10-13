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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünkü Astana Zirvesi tarihe geçecek

Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugünkü Astana Zirvesi, konferansın uluslararası teşkilata dönüşümü sürecinin ilan edildiği zirve olarak tarihe geçecektir.' dedi.

13 Ekim 2022 Perşembe 08:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünkü Astana Zirvesi tarihe geçecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kurucularından olduğumuz konferansın genişletilmesine başından beri destek verdik. Dönem başkanlığımız sırasında da aynı şekilde devam ettik. İnsanlık olarak güç dengelerinin değiştiği, ekonomiden gıda güvenliğine pek çok alanda ciddi imkanlarla karşılaştığımız dönemden geçiyoruz.

Bugünkü Astana Zirvesi, konferansın uluslararası teşkilata dönüşümü sürecinin ilan edildiği zirve olarak tarihe geçecektir.

Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli, hakkaniyetli, temsil kabiliyeti yüksek yeni bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ukrayna krizinin etkilerini yakında hissediyoruz.

Bir elin beş parmağını geçmeyen ülkelerin çıkarlarını gözeten, ancak Dünya nüfusunun kahir ekseriyetini görmezden gelen mevcut sistemin yapısal sorunları giderek kendisini daha fazla hissettiriyor.

Enerji güvenliğinin temini dünyada ilk sıraya yerleşti.

Savaşın kazananı, adil bir barışın ise kaybedeni olmayacağını hep söylüyorum. Bu dönemdeki çabalarımız tüm dünya tarafından takdir topluyor.

Hedefimiz akan kanın bir an önce durmasıdır.

Afganistan'ı kendi kaderine terk etmemeli, insani yardım konusunda uluslararası camia olarak desteğimizi sürdürmeliyiz.

Terör örgütlerine yardım eden, propaganda, finansman, eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor.

Türkiye olarak çok modlu ulaştırma koridorlarını teşvik ediyor, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan modern İpek Yolu'nun canlandırılmasını destekliyoruz.

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