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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin'i katledenler hesap verecek!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bulundu. Olaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız.' dedi.

8 Eylül 2024 Pazar 17:40 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin'i katledenler hesap verecek!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

19 gün sonra Narin'den acı haber! Altun: Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip etmekte

Erdoğan açıklamasında, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bu sabah na'şına ulaşılan Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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