Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin'i katledenler hesap verecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bu sabah na'şına ulaşılan Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2024
Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok.
Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz...