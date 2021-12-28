28 Aralık 2021 Salı 14:44 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 15:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Araştırmalarıyla dünyaya yöne veren tüm bilim insanlarımıza milletim adına teşekkür ediyorum"

"Ödül alan bilim insanlarının 21'inin kadın olması bizim için ayrı bir gurur vesilesidir"

"Bilim Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır, milli teknoloji hamlesi vizyonu rehberliğinde kararlı adımlar attık"

"Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur."

"Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz."

"Sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak hedefiyle sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz"

"Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmektir. Üstelik bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız"