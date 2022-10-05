Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Anayasa değişikliğine 'hayır' dedi, bunlar yalancı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı "Tam Bana Göre Festival"de yaptığı konuşmada, festivalin geçen yıl ilkini yaptıklarını, gençlerden çok büyük beğeni aldıklarını anımsattı.

Geçen yıl 2 milyon gencin katıldığı festivalin ikincisine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, festivalin Ankaralılara, vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Başkent Millet Bahçesi'nin 5 gün boyunca yaklaşık 300 etkinliğe ev sahipliği yapacağını dile getiren Erdoğan, konserlerden sinema ve tiyatro gösterilerine, sohbetlerden gastronomiye, yazar buluşmalarından konferanslara uzanan geniş bir yelpazede birbirinden içerikli programlar icra edileceğini, gençlerin eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra AK Parti'li belediyelerin kendileriyle ilgili çalışmalarını bizzat görme, öğrenme fırsatı bulacağını söyledi.

Erdoğan, festival kapsamında 100 bin nüfusun üzerindeki 150 belediyenin stant ve etkinliklerini gençlerle ve vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.

Böylece belediye başkanlarının ülkenin her köşesinden gençleri bir araya getirdiğini, gençliğin gündemini takip etme imkanı sağladığını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen seneki festivalimiz bu bakımdan gerçekten verimli geçti. Festivale iştirak eden gençlerimiz başta olmak üzere, herkesten olumlu tepkiler aldık. Sizlerden gelen tavsiyeler doğrultusunda, belediyelerimiz aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerin sayılarını daha da artırdık. Tamamen gençlerimize yönelik butik projeler geliştirdik. Yerel Yönetimler Başkanlığımız gençlerimizle sürekli irtibat halinde. Genel merkez gençlik kollarımız bu sene ilk kez oy kullanacak 6 milyon gencimiz başta olmak üzere tüm kardeşlerimize ulaşma hedefiyle gece gündüz demeden çalışıyor."

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin hayatını kolaylaştıracak, ihtiyaçları giderecek sorunlara çözüm üretecek pek çok yatırım, eser ve hizmeti devreye aldığını aktardı.

Siyaset kurumu, sivil toplum ve resmi kuruluşlarla gençlere daha iyi hizmet etmek için tüm imkanları seferber ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunu son 20 yılda olduğu gibi yine sizlerin fikirlerini alarak, gençlerimizle istişare ederek gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu yılki festivalin de her açıdan başarılı geçeceğine inanıyorum. Festival kapsamında 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri' yarışmasının ödüllerini vereceğimiz belediyelerimizi, belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizdeki tüm gençlerimizi hem eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri hem de verimli vakit geçirebilecekleri bu güzel festivale davet ediyorum."

Gençlerin sadece ailelerinin değil ülkenin de geleceği olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler, bizim aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Sizler büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız. Siyasete çok erken yaşlarda gençlik kollarında başlamış bir büyüğünüzüm. İlk günden bu yana 40 yılı aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. Sizlerin yol ve dava arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum. Türkiye'nin istikrarsızlıklarla boğuştuğu bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına giden yolu gençlerimizle beraber aştık. Okuduğumuz bir şiir sebebiyle görevden alınana kadar 4,5 yıl boyunca genç ve dinamik bir ekiple İstanbul'umuza hizmet ettik. Karahisar'a giderken bizleri uğurlayan mahşeri kalabalık içinden en ön safta yine gençlerimiz vardır. Yeni bir yola çıktığımız 2001 yılında milletin umudu AK Parti'yi yine gençlerimizle kurduk. Hükümetlerimizin hepsinde Meclis grubumuzda, partimizin yönetim kademelerinde gençlere güvendik, sizlerin heyecanınızdan istifade ettik, yeni yüzleri Türk siyasetine kazandırdık. Tüm karar alma süreçlerine gençleri dahil ettik. Muhalefet 'Meclis'i çoluk çocuk ile dolduracaksınız' derken gençlerimizin tıpkı seçim gibi seçilme yaşlarını da 18'e indirerek sizlere olan güvenimizi gösterdik."

Erdoğan, bugün pek çok gencin milletvekili, bakan veya bürokrat olarak ülkeye ve millete aşkla hizmet ettiğini ifade etti.

İş dünyasında, genç girişimcilerin varlığı ve ağırlığının günden güne arttığına değinen Erdoğan, "Gençlerimiz, sadece akademide, siyasette ticarette değil savunma sanayinden ileri teknolojiye kadar her alanda öncü rol oynuyor. Birilerinin gençlerimizi çeşitli harflere hapsetme teşebbüslerine rağmen TEKNOFEST gençliği, maşallah gümbür gümbür geliyor. Sizlerin başarılarınızla kalıplara, harflere, şablonlara sığmayan öz güveninizle gurur duyuyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılını da sizlere birlikte inşa edeceğiz."

"Seçim günü geçtikten sonra gençlerin dönüp yüzüne bakmayanlar, sandık ufukta belirince birden gençleri hatırladılar." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi görünce değiştirecek yol arayanların şimdi gençlere ulaşma adına kendilerini düşürdükleri komik durumları ibretle takip ediyoruz. İşte gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal, ardından bugün 'Anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz.' dedi. Bunlar yalancı, yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimiysen, eğer dürüstsen, yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok, buyur gel anayasa değişikliğini yapalım. Yapamazlar, gelemezler çünkü dürüst değiller. Bugüne kadar gençlerimizin hayrına tek bir adım atmayanlar şimdi çıkmış 'Benimle misiniz?' diyerek gençleri adeta sorguya, adeta hesaba çekiyorlar. Grup toplantılarında gençleri hizaya dizip yoklama alanları yüzümüz kızararak izliyoruz."

- "BİZ SİZE İNANIYORUZ"

Gençleri hafifsemenin işaretleri olan bu hoyratlıkları kale bile almadan bu ülkenin gençlerine güvendiklerini söyleyen Erdoğan, "Gençlere sabah akşam karamsarlık aşılamayı siyaset sanan kifayetsiz muhterislere, bütün bunlara rağmen biz size inanıyoruz. Bu inancımızı da başkaları gibi sadece lafta bırakmıyor, icraatlarımızla reformlarımızla hayata geçirdiğimiz hukuki düzenlemelerle sizler için yaptığımız eser ve hizmetlerle açıkça ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Gençlik yıllarını ülkenin istikrarsızlıklarla, terörle, sosyal ve ekonomik krizlerle boğuştuğu gerçekten zor bir dönemde geçirdiklerini anlatan Erdoğan, "Yüreğimizin kıpır kıpır olduğu o günlerde sokak kavgalarından darbelere, geri kalmışlıktan yoksulluğa kadar pek çok sıkıntı yaşadık." dedi.

Daha ömürlerinin baharındayken nice arkadaşlarının, ülkenin nice genç değerinin harcanıp gittiğini ifade eden Erdoğan, "Yurt dışından ithal ideolojilerle 'Türk-Kürt, Sünni-Alevi, sağcı-solcu' diyerek gençlerimizin arasına aşılmaz duvarlar ördüler. Siyasi parti görünümlü fitne yuvalarında kurdukları tuzaklarla kandırdıkları gençlerimizi bölücü terör örgütünün savaş ağalarına peşkeş çektiler. Sonra da bu evlatlarımızın kalem tutması gereken ellerine silah vererek ülkemizin ve milletimizin üstüne saldılar." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı şekilde 28 Şubat zihniyetinin Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöktüğü günlerde hayatları karartılan gençler olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Haksız, hukuksuz, keyfi bahanelerle kızlarımızın eğitim haklarının gasbedildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği bu karanlık günler hamdolsun geride kaldı. Sizler AK Parti Türkiyesi'nde doğdunuz, AK Parti Türkiyesi'nde okudunuz, AK Parti Türkiyesi'nde büyüdünüz. Annelerinizin, babalarınızın maruz kaldığı yasaklarla, faşizmle, baskı ve zorbalıklarla karşılaşmadınız. Üniversite kapılarında ikna odalarının kurulduğu, temel insan haklarının lüks olarak görüldüğü o meşum günleri hamdolsun yaşamadınız. Milletimizin takdiriyle 2002'de göreve geldiğimiz günden beri en büyük gayemiz sizleri her bakımdan müreffeh, güçlü ve özgür bir Türkiye'de yaşatmak oldu. Gençler, elbette bedel ödedik, zorluklara göğüs gerdik, vesayetten terör örgütlerine nice odakların saldırısına maruz kaldık ama hiç kimsenin bu ülkeyi eski kötü, eski karanlık günlerine geri döndürmesine müsaade etmedik. Hak ve özgürlükler konusunda attığımız her adımı iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesinin kapısında nöbet tutan muhalefete rağmen ülkemiz demokrasisini ayıplarından kurtardık. Çünkü bizim hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun kaybedecek tek bir gencimiz dahi yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, alandaki gençlerle "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.

- PROGRAMDAN NOTLAR

Festivalin açılışında sanatçı Yücel Arzen ve orkestrası konser verdi. Sanatçı Arzen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sakarya Türküsü'ne eşlik etmesi için davet etti. Erdoğan, Arzen'in türküyü seslendirmesinden önce Sakarya şiirinden dizeler okudu.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de selamlama konuşması yaptı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki, Hayati Yazıcı, Efkan Ala, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Vedat Demiröz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti milletvekilleri, partili belediye başkanları katıldı.