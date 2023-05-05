Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP gelip burada miting yapabilir miydi, kiminle yaptılar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

14 Mayıs akşamı inşallah balkondan sesleniyor muyuz? 14 Mayıs'a gümbür gümbür yürüyor muyuz? Tüm Vanlı kardeşlerim bir araya gelip birlikte yürüdüler.

Sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 1 yıllık hasretin ardından bugün Van'dayız.

Huzurunuza hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek. Van depremini hatırlayın. O günkü belediye başkanı kimdi? Van'ı susuzluğa mahkum etti mi? Biz Van'ın susuzluğunu giderdik. Edermit'i Edremit biz yaptık, Erciş'i Erciş biz yaptık. Nerede belediye? Belediye başkanı niye görevini yapmadı? Hani bunlar Kürt kardeşlerimi seviyordu. Biz yaradanı yaradılandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap ayrımı yok. Sadece Allah için seviyoruz.

"BUNLARIN KÜRTLÜKLE ALAKASI YOK"

Gabar artık terör ile değil petrol rezervi ile anılacak. Yıllarca bu petrol kuyularını betonladılar. Şimdi biz açtık. Aynı Karadeniz'deki doğal gaz gibi açtık. 14 Mayıs akşamı hep birlikte bir başka güleceğiz. Yıllarca sizin ve evlatlarınızın geleceğini karartarak istismar siyaseti yapanların kimin arkasına takıldığını biliyorsunuz. 15,16 yaşındaki çocuklarımızı Kandil'e kimler kaçırdı? Bunlar ne diyor, biz Kürdüz diyor. Bunların Kürtlükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor. 14 Mayıs'ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Her türlü suçunu işleyen şimdi CHP'ye payanda oldu. CHP mitin yapabilir miydi gelip burada. CHP'ye desteklerini utanmadan dişe diş kana kan diyerek ilan edenler Vanlı olabilir mi? Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için karşınıza geldiklerinde bunun hesabını sormayacak mısınız?

2011 depreminin ardından Van'ı adeta yeni baştan inşa ettik mi? TOKİ eli ile 24 bin konutu ile bitirip sahiplerine verdik. Bir de CHP'lilere sormak lazım, siz Van'a ne kazandırdınız?

VAN'A 96 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK

21 yılda 96 milyar liralık kamu yatırımını Van'a yaptık. Bu hizmet ve eserlerin sürmesi için hazır mısınız? 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Sandıkları 14 Mayıs'ta patlatıyor muyuz?

Yüreğimizdeki muhabbetle heybemizdeki projelerle geldik. Bir de onlara sorun, ne getirdiniz diye sorun. CHP'sine, HDP'sine sorun. Hiçbir şey getirdikleri yok hiçbir zaman da getirmeyecekler. CHP LGBT'ci mi, İYİ Parti LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi? Cumhur İttifakı'nda asla böyle bir şey yok. Ailelerimize leke sürülmesine asla müsaade etmiyoruz.

BU MASA MÜZAKERE MASASI OLMAKTAN ÇIKTI

İşte masa bu masanın etrafındaki çapı, niyeti bu. Bu masa müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Savaş Ay sağ olsa da onun yaptıklarını anlatsa. Şimdi hastanelerimiz nasıl, pırıl pırıl. Şimdi buraya bir hastane daha geliyor. Bu masa çocukların yürümeye yeni başladığında kullandığı masaya benzedi. Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama onun görevi mutfakta kalp yapmak. Baş belirsiz, meydan ıssız diye bir söz var ya tam da öyle bir durum var. Sürekli bir tarafa savruluyorlar.

UZATTIĞIMIZ ELİ ISIRANLAR BUNLAR DEĞİL MİYDİ?

Ülkemizin terör sorununu bitirmek istediğimizde bölücü örgütün elebaşları ve onların uzantıları çözüm sürecinde uzattığımız eli ısıran değil miydi? Benim Kürt kardeşlerimin kanını oluk oluk akıtan bunlar değil miydi? Bu acıların neresinde Kürt kardeşlerim var. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her biri tarihinin en güvenli dönemini yaşarken Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime ne faydası var? attığımız adımlara çelme takmanın kime ne faydası var? Birileri kandan kaostan beslendiği için onların bu tabloya çok ihtiyacı var.

Van'ın tercihinin Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacağından hiç şüphem yok. Demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla aradaki farkı kapatınca bunları bir telaş kapladı. Finansal tuzaklarla ekonomimizi hedef aldılar. Tüm bu saldırıları akamete uğrattık. Türkiye Yüzyılı'na hazırlık yaptık.