23 Aralık 2021 Perşembe 14:34 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



"Milletimizin gönlüne belediyecilik anlayışımızla girmiş bir partiyiz"

"Son seçimde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize ne büyük maliyetler getirdiğini gördük"

"Muhalefet eser üzerinden değil kamuoyunu yönlendirme üzerinden siyaset ediyor"



"Önümüzdeki yıldan itibaren CHP'li belediye başkanlarının insan içine çıkacak yüzü olmayacak"



"İstanbul'da, Ankara'da bizim yaptığımız işlerle bir yıl gittiler, ikinci yılda makyajları dökülmeye başladı"

"CHP'li belediye İstanbul'da 15 bin kişiyi işten çıkardı. Bunun yerine terörle bağlantılı kişileri işe aldı"

"İzmir'in belediyesi CHP'de. Buradan sesleniyorum kaçak yapılaşma olan bölgede belediye neden kentsel dönüşüm yapmıyor?"

"Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır. Belediye başkanlarına sesleniyorum, sahipsiz hayvanlar için ön alın, sıcak, güvenli barınaklar kurun"