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Politika

Başkan Erdoğan'dan 'yeni seçim yasası' açıklaması: CHP'li vekiller elden ele tuzluk gibi dolaşmaktan kurtulacak

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim kanunundaki düzenlemeyle CHP'li vekiller elden ele tuzluk gibi dolaşmaktan kurtulacak.' dedi.

17 Mart 2022 Perşembe 14:58 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 15:13
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Seçim kanunundaki düzenlemeyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclise sunulan seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler CHP milletvekillerini rahatlatacaktır. Bu parti vekilleri seçim öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı boynu bükük başka partilere altın tepside ikram ediliyor. Yeni düzenleme ile CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına utanç verici tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız." dedi.

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