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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chris Coons ve Yunus el-Menfi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Senatör Chris Coons ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'yi Türkevi'nde kabul etti.

19 Eylül 2022 Pazartesi 01:20 - Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu çerçevesinde ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons 'u kabul etti.

Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

EL-MENFİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'yi Türkevi'nde kabul etti.

Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

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