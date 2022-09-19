Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chris Coons ve Yunus el-Menfi'yi kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu çerçevesinde ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons 'u kabul etti.
Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı @RTErdogan, ABD'li Senatör Chris Coons'u Türkevi'nde kabul etti. pic.twitter.com/okjXFRC8cC— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 18, 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'yi Türkevi'nde kabul etti.
Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Türkevi'nde bir araya geldi. pic.twitter.com/tQcYHQEOIt— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 18, 2022