Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



İzmir milli mücadelede düşmanı denize döktüğümüz yerdir. Bu şehir kendisini temsil edenler tarafından maalesef talihsizlikler yaşıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK ÇAĞRISI

Bu zat şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu delikanlıca yapmak yerine, dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor. İzmir'de davetimi bir kez daha yapıyorum. Bay Kemal'e diyorum ki artık kaçak dövüşmeyi bırak. Lafla peynir gemisi yürümekten vazgeç. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Habire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte diyorum seçim önümüzdeki yıl Haziran'ın ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok bay Kemal. Habire siz adayınızı açıklayın diyorsun.. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan.

'CESARETİN VARSA AÇIKLA'

Az önce Efes 2022 Tatbikatı'nda sayın Bahçeli ile beraberdik. Sayın Bahçeli defalarca ismimi açıkaldı. Daha ne arıyorsun? 2023 seçimlerinde aday olmak için de can atıyorsun. Gel kendine ve partine daha fazla eziyet etme Bay Kemal. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla, ya da adayını açıkla. Siyaset yürek ve samimiyet işidir. Bu soruma cevap vermezsen hem yüreksiz, hem samimiyetsiz demektir. Ürktüğün, korktuğun bir durum varsa onu da çık açıkça söyle. Diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, hakimi gereğini yapacaktır. Kökeninden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa onun da çaresi var. AK Parti Türkiyesi herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal.