Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği kritik dönemde birliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkaracağız"

"İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Şartlar sağlanmazsa, süreci donduracağız."

"NATO Madrid Zirvesi'nde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımını en üst düzeyde ilettik. İsveç ve Finlandiya şartlara uymaz ise NATO üyeliklerini donduracağımızı buradan açıkça söylüyoruz. İsveç'in özellikle bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir."

"FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Bayram günlerinde de telefon diplomasimiz kesintisiz devam etti."

"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projeleri planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz."

"Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 8 Temmuz'da 14 binden fazla araç geçmiştir."