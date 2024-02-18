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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Aliyev Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

18 Şubat 2024 Pazar 23:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Aliyev Türkiye'ye geliyor
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Kanada'nın, ülkeye sığınan Filistinli anne Samar Alkhdour'a, Gazze'deki hasta kızını ülkeye getirme iznini, kızının ölümünden 2 hafta sonra verdiği ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret, Azerbaycan'da 7 Şubat'ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev'in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir.

19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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