Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere seslendi: Hiçbir insanımızı sahipsiz çaresiz bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 ilde meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara çağrıda bulundu.

Paylaşımında "tüm depremzedelerimize şu çağrıyı yapmak istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afet bölgesindeki kardeşlerimiz ikballerinin derdine düşenlere bakıp da kesinlikle üzüntüye kapılmasın. Daha vefat edenlerin kırkı bile çıkmadan koltuk kavgasına tutuşanların aymazlığı sizi asla ve asla hüzünlendirmesin." ifadelerini kullandı.

"AT PAZARLIĞI YAPANLARIN GAFLETİ SİZİ ENDİŞEYE SEVK ETMESİN"

7'li koalisyonun terör örgütü PKK ile iç içe olan HDP ile görüşmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerinin uzantılarıyla at pazarlığı yaparak iktidar hayali kuranların gafleti sizi bir an olsun endişeye sevk etmesin. Bunların raf ömrü inşallah 14 Mayıs'ta dolacaktır. Milletin derdinden ve değerlerinden kopuk siyaset yapanlar bugüne kadar hep kaybetmiştir, Allah'ın izniyle yine kaybedeceklerdir." dedi.

"DEVLETİMİZ HİÇBİR İNSANINI SAHİPSİZ, ÇARESİZ BIRAKMAYACAKTIR"

Hiçbir vatandaşın aç açıkta kalmayacağını dile getiren Erdoğan, "Siz bu "kaybedenler kulübü"ne itibar etmeyin; devletinize, hükûmetinize ve Cumhur İttifakı'na güvenmeye devam edin. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını aç açıkta koymaz, koymayacaktır. Devletimiz hiçbir insanını sahipsiz, çaresiz bırakmaz, bırakmayacaktır. Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe biz de sizlerin yanında olacağız." şeklinde ifadeler kullandı.

"VATANDAŞIMIZ RAHATA KAVUŞMADAN BİZ DE KENDİMİZİ RAHAT HİSSETMEYECEĞİZ"

Deprem bölgesindeki vatandaşların kayıplarının telafi edilemeden rahat hissetmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 14 milyon vatandaşımız rahata kavuşmadan biz de kendimizi rahat hissetmeyeceğiz. Yıkıntılar tamamen kaldırılıncaya; evi, binası, iş yeri yıkılan kardeşlerimizin kayıpları telafi edilinceye kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz." diye açıklamada bulundu.