Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleri peş peşe sıraladı: Yarın hesaplara yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- (Sosyal konut projesi) İlk kuralar çekilmeye başlandı, en kısa sürede temel atılacak.

- Türkiye'nin en büyük konut hamlesi olan "ilk evim ilk iş yerim" kampanyasının ilk temelini Ankara'da attık. Bugünden başlayarak 10 gün içinde 12 ilin kurasını noter huzurunda çekerek hak sahiplerini belirleyeceğiz. Aynı şekilde arsalar ve işyerleriyle ilgili süreç devam ediyor. Konut arsa ve işyerlerinin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

- Ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımı olan 2023 hedefleriyle buluşturduğumuz gibi inşallah Türkiye Yüzyılı Programı'na da kavuşturmakta kararlıyız.

- Geçmişte yerli ve milli sanayi hamleleri kimi özgüven eksikliği, kimi kasıtlı sabotajlar, kimi istikrarsızlık iklimi sebebiyle kesintiye uğrayan milletimiz için TOGG çok önemli bir sembol haline gelmiştir.

- Togg'un başarısı sadece bir firmanın, bir markanın, bir üretim tesisinin değil topyekûn 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir.

- Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla ülkemizi Türkiye Yüzyılına hazırladığımız kritik bir dönemde yine aynı oyun sahnelenmeye başlandı. Ama bu defa açık, net söylüyorum; başaramayacaklar.

- Ekonomik tuzaklarla ülkemize diz çöktürülmeye çalışılırken faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı çünkü kendilerine verilen görev buydu. İnşallah son örneğini uyuşturucu iftirasıyla olan oyunu bir kez daha bozacağız.

- Hiç şüphesiz, sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrimin en önemli sembolleri; güçlü altyapımız, dijitalleşme yoluyla hizmet standartlarını yükseltmemiz ve şehir hastanelerimizdir.

- Şimdi de sağlık sistemimizi, çalışma şartlarını iyileştirdiğimiz insan gücümüz ve ülkemizin her köşesine uzanan yaygın altyapımızla 'Health Türkiye' başlığı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz.

- Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

- Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak.

- Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir.

- Bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında sosyal desteği insanımızın hizmetine sunmuş olduk.