AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 19:36 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 19:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında yaptığı konuşmada "Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılar, fikir özgürlüğü parantezine alınarak ısrarla görmezden geliniyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti bünyesinde geçen seneden beri sürdürdüğümüz yeni üye seferberliği çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu çalışmayla bir taraftan mevcut üyelerimizle bağlarımızı tazelerken aynı zamanda bir milyon 300 bin yeni üyeyi de partimize kazandırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesini hazırlıksız yakalayan bu salgın sürecini, Türkiye hamdolsun başarıyla yönetmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden güç alan değil, bu payelere güç veren insanlar olmalıyız. Makamlar, mevkiler, koltuklar davamıza hizmet için birer vasıtadan ibarettir'

Erdoğan: "Salgın döneminde, Türk olmanın gururunu, Türk pasaportu taşımanın güvenini bir kez daha tüm vatandaşlarımıza yaşattığımıza inanıyorum."

Erdoğan: "Türklerin veya Müslümanların konumuyla ilgili herhangi bir meselede tüm kurumlarımız aktif sorumluluk üstlenmelidir"