İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Şubat 2021 Cumartesi / 24 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,058
  • EURO
    8,5155
  • ALTIN
    410.95
  • BIST100
    1527.17
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 açıklaması: Başarıyla yönettik
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 açıklaması: Başarıyla yönettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, 'Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılar, fikir özgürlüğü parantezine alınarak ısrarla görmezden geliniyor.'

AA06 Şubat 2021 Cumartesi 19:36 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 19:54
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında yaptığı konuşmada "Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılar, fikir özgürlüğü parantezine alınarak ısrarla görmezden geliniyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti bünyesinde geçen seneden beri sürdürdüğümüz yeni üye seferberliği çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu çalışmayla bir taraftan mevcut üyelerimizle bağlarımızı tazelerken aynı zamanda bir milyon 300 bin yeni üyeyi de partimize kazandırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesini hazırlıksız yakalayan bu salgın sürecini, Türkiye hamdolsun başarıyla yönetmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden güç alan değil, bu payelere güç veren insanlar olmalıyız. Makamlar, mevkiler, koltuklar davamıza hizmet için birer vasıtadan ibarettir'

Erdoğan: "Salgın döneminde, Türk olmanın gururunu, Türk pasaportu taşımanın güvenini bir kez daha tüm vatandaşlarımıza yaşattığımıza inanıyorum."

Erdoğan: "Türklerin veya Müslümanların konumuyla ilgili herhangi bir meselede tüm kurumlarımız aktif sorumluluk üstlenmelidir"

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.