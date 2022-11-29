Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Ülkemiz tarihiyle, tabiatıyla en önemlisi de insanıyla dünyanın tüm güzelliklerini kendinde toplamış hazineye sahiptir. Sahillerimiz bir başka güzeldir, Egemizin koyları güzeldir, Marmara'nın kadim cazibesi bir başka güzeldir, Karadeniz'in yeşili bir başka güzeldir. Dünyada Turizm sektörünün büyük atılım gösterdiği dönemlerde biz çeşitli sebeplerle süreci geriden takip ettik. Her alanda olduğu gibi ilk büyük hareketliliği Özal döneminde başlattık.

ZİRVE NOKTASINI BİRLİKTE YAŞIYORUZ

Salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını birlikte yaşıyoruz. Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır. Turizm gelirinde 8'inci sıraya yükselmiş olmamız bu yıl çok iyi yerlere geleceğimizin sinyalidir. Basit konaklama işletme belgeli olanlarla beraber toplam faal tesis sayımız 20 bin yatak sayımız 1 milyon 730 binin üzerine çıkıyor. 193 milyon gecelemeyi geride bırakan sektörümüzü tebrik ediyorum. 3000'i bulan üye ve 800 bine yaklaşan yatak kapasitesiyle TÜROFED de bu başarıda pay sahibidir.

Turizmdeki rakiplerimizin küresel krizlerin etkisiyle irtifa kaybettiği şu dönemde çok daha fazla çalışarak dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır. Sadece turizm sektöründe 609 yeni tesis ve 143 bini aşkın yeni yatak kapasitesine sahip yatırımları sürmesi bu gerçeğin ifadesidir.

Terörden arındırdığımız Güneydoğu Anadolu Bölgemizin güzellikleri bunlardan biridir. Altyapısındaki gücümüzü ispatladığımız sağlık turizmi bunlardan biridir. Seyahat rotalarımız bunlardan biridir. İstanbul'dan Diyarbakır'a Bursa'dan Van'a pek çok şehrimiz başlı başına birer Turizm değeridir. Turizm sektörümüzdeki gücünün farkına giderek daha çok varıyoruz. Yurt dışında gittiğimiz yerlerde gerçekten insanı etkileyen görüntülerle karşılaşıyoruz. Tabiat, tarih, kültür, gastronomi zenginliği var. Ülkemizin farkı tüm bu güzelliklerin hepsini birden misafirlerin hizmetine sunabilmesidir. Dışarıdan gelen herkes bu zenginliği hemen fark ediyor. Bu büyük hazineyi en iyi değerlendirmesi gereken de turizm sektörüdür. Turizmde çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdik, ustalık aşamasındayız.

TÜROFED üyeleri başta olmak üzere turizmcilerin her birinin atacağı adımda hükümetin desteğini yanlarında bulacaklarından emin olsunlar.

Biz Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin kimliğine bakmayız. Baktığımız tek yer ülkemize kazandırılan eserler ve milletimize yapılan hizmetlerdir. Yatırımcı düşmanlığıyla siyaset yapmadık yapmayız. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için son 20 yılda verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin sizler de şahidisiniz. Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni bir dönem açılıyor.

Küresel dengeleri kuyumcu terazisi titizliğiyle ölçüp politikalarımızı buna göre belirliyoruz.